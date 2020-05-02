فيروس كورونا يتسبب في انخفاض سعر الكوكايين في بيرو

انخفض سعر الكوكايين المنتج بشكل غير قانوني في البيرو بنسبة 58 في المائة بسبب أزمة فيروس كورونا، وفق ما أكدته السلطات، أمس، وفقا لما نشره موقع "يورو نيوز".

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والحياة الخالية من المخدرات "ديفيدا" أن كيلوغرام الكوكايين الواحد كان يساوي ما يعادل 1740 دولارا في يناير، أما في أبريل فقد أصبح يساوي ما يعادل 734 دولارا.

ولا يوضح التقرير سبب هذا الانخفاض الحاد في سعر الكوكايين، لكنه لفت إلى أن الوباء تسبب في انخفاض سعرَي أوراق الكوكا بين أبريل ويناير، بنسبة 46 في المائة، والعجينة الأساسية التي يصنع بها الكوكايين بنسبة 51 في المائة.

وتتم زراعة حوالى 49 ألف هكتار من الكوكا في البيرو حيث يعتبر إنتاج أوراق هذا النبات قانونيا حتى كمية معينة، لكن ينتج حوالى 11 ألف طن منها بشكل غير قانوني في البلاد.

وقد تسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى وقف الرحلات الجوية الدولية، في عزل عدد كبير من السكان في المنزل ما جعل بيع المخدرات أكثر صعوبة في الشوارع التي أفرغت من سكانها.