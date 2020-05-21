بعد التعافي من كورونا.. صحة الغربية: خروج 150 من المدينة الجامعيه بنات

احتفلت الأطقم الطبية بالمدينة الجامعيه بنات، بطنطا، بخروج 150 متعافيا من مصابي فيروس كورونا، بعد شفائهم وتحول نتائج تحاليلهم، من الإيجابية إلى السلبية.

وأكد الدكتور علاء نصر مدير العزل بالمدينة الجامعية بنات، أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفى إلى منازلهم، منذ افتتاح العزل بالمدينة الجامعية، بلغ أكثر من 300 مريض.

وأشار إلى أن نسبة الشفاء بالمستشفى، تعدت نسبة الـ51 %، وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربية، أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، خاصة في الفترة الراهنة.