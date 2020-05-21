ميناء سفاجا يستقبل 398 عالقا بالسعودية على متن العبارة القاهرة

استقبلت أجهزة البحر الأحمر صباح اليوم، العبارة السريعة القاهرة، عبر ميناء سفاجا البحري وعلى متنها 398 راكبا من المصريين العالقين في ميناء ضبا بالسعودية بالإضافة إلى 25 من طاقم العبارة.

وقامت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتوقيع الكشف الطبى على جميع الركاب فور وصولهم وإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من عدم حملهم اي فيروسات معدية ثم تم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة لإقامة اسبوع تحت الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإقامة بالمجان على نفقة محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا