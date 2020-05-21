"الوزراء" عن عزل إصابات كورونا البسيطة منزليا: نخشى امتلاء المستشفيات

قال الدكتور نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تطبيق العزل المنزلي لبعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ذات الإصابات البسيطة، وسيتم التوسع في تطبيق هذا السيناريو الفترة المقبلة، بسبب زيادة حالات الإصابة بطفرة، "كنا استخدمنا نزل الشباب والمدن الجامعية لأماكن العزل، لكن مع استمرار التزايد في الحالات، سنصل لمرحلة أن مستشفيات العزل ومدن الشباب والمدن الجامعية، ستمتلئ".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة " MBC مصر"، أنه حتى الآن لم تمتلىء المدن الجامعية ونزل الشباب بالمصابين، ولدينا هامش من القدرة الاستيعابية، ولكن الحكومة، لا ترغب في الوصول إلى سيناريو الامتلاء، وعدم توافر أماكن للمرضى، وتم تقسيم المرضى ما بين بسيط ومتوسط وحرج.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للحالات البسيطة، وهي تُعد الأسهل، فننصح في تلك الحالة المصاب بعزلة منزليًا، وإعطاء له شنطة أدوية تكفيه 5 أيام، وهي المدة الكافية لعلاج الحالات البسيطة، "هنعرفه إزاي يأخذ الدواء والعديد من النصائح الأخرى، وهنتابع معاه، ولازم يقعد في غرفه منفصلة، ولا يختلط بأي أحد من أقاربه".