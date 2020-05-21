في عدة دول حول العالم.. مازدا تستعيد نشاطها من جديد

واصلت شركة مازدا اليابانية، استئناف أعمالها في الكثير من الدول، بفتح مصانعها من جديد، مع تحديد أوقات معينة لكل مصنع، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية اللازمة، لحماية الموظفين من فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت الشركة العملاقة، بعد افتتاح وكالاتها في معظم الدول من جديد، تسليم الطلبات المتأخرة من السيارات، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج تدريجيا.

وكانت شركة مازدا، أعلنت بشكل رسمي، أول سيارة كهربائية لها، تحت اسم مازدا MX-30 الجديدة كليا.

فى 19 مايو 2020، بدأت مازدا بتصنيع سيارتها الكهربائية الجديدة كليا، أول سيارة كهربائية للشركة فى مصنعها فى اليابان، حيث اتجهت مازدا فى الاتجاه الكهربى، استجابة للطلب المتزايد بشكل مستمر، على السيارات الكهربائية.

تم تجهيز مازدا MX-30 بمحرك بتكنولوجيا جديدة e-skyacktive، يولد قوة 145 حصان، وتعمل منظومة الدفع الكهربائية بدفع رباعى.

يتم شحن البطاريات إلى 80% فى 40 دقيقة، من خلال الشحن السريع، ويمكنها السير مسافة 200 كم، فى الشحنة الواحدة.

كما أعلنت مازدا، توافر MX-30 للطلب الآن، وسيتم تسليمها للوكلاء الأوروبيين، فى خريف 2020 فصاعدا.