الفقي عن سد النهضة: موقف السودان يدعونا للتفاؤل.. نحن في وضع أفضل

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تعتبر قضية "سد النهضة"، الأكثر أهمية بالنسبة لها في الوقت الحالي، فموقف السودان الحالي من ملف "سد النهضة"، يدعونا للتفاؤل، موضحًا أنه يمكن لمصر أن تقدم عرضًا إجرائيًا لإثيوبيا، للعودة إلى النقطة التي توقفت فيها مفاوضات سد النهضة في واشنطن، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأوضح الفقي، أن إثيوبيا كانت تسير بشكل جيد في المفاوضات، لكن يبدو أن هناك من همس في أذنها لإفشال المفاوضات، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الصين والهند قد يكونان خير بديل لأمريكا، كوسيط في مفاوضات سد النهضة، فالصين صاحبة التأثير الأكبر بعد الولايات المتحدة في أزمة سد النهضة، وقضية سد النهضة يجب أن تتصدر شواغل الدولة المصرية، بالتزامن مع تعاملها مع الملفات الإقليمية المحيطة بنا، سواء في ليبيا أو فلسطين.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر الآن في موقف أفضل فيما يتعلق بأزمة السد، والسودان ليس وسيطا، لكنه طرف ثالث محايد مقبول من مصر وإثيوبيا، مؤكدا أهمية استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف السوداني من أزمة السد، هو بداية لكنه لم يتبلور بعد فالسودان، حريص على وجود علاقات وقنوات إتصال جيدة مع مصر وكذلك إثيوبيا.