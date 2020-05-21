فلسطين تستعد لإعلان انسحابها من أي اتفاق بين أمريكا وإسرائيل

وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، جميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء أمس الأول الثلاثاء، بعد اجتماع للقيادة، أنّ منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حلِّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، "تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المجلس إلى أنّ "هذا الأمر يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها".

واشنطن: النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يحل في مجلس الأمن

من جانبها، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بأنّ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي لن يحل في مجلس الأمن الدولي، داعية الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قالت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الأربعاء: "من الضروري الآن، لو كنا نأمل بالقيام بالخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح، أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات".

وأوضحت كرافت: "هذا المجلس لا يستطيع إعلان انتهاء النزاع، وبوسعنا فقط أن ندعو الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات ليحددا كيف يريدان تحقيق التقدم".

وأضافت المندوبة الأمريكية: "أود التأكيد أنّ هذه الجلسة الشهرية ليست المكان الذي ستحل فيه القضية. وهي ستحل وراء الطاولة التي سيجتمع حولها الفلسطينيون والإسرائيليون".

ودعت كرافت، أعضاء مجلس الأمن الدولي للنظر في الخطوات التي بإمكانهم القيام بها للمساعدة في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.