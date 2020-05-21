مدبولي يصدر قرارات باعتبار 3 مشروعات ضمن أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات بضم مجموعة من المشروعات إلى أعمال المنفعة العامة، وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 949 لسنة 2020، باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمركز أبشواي بالفيوم، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رقم 950 لسنة 2020، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارين الذين تشغلهما مدرستا التوفيق الإعدادية للبنات والبنين، والأجزاء المضافة إليها، التابعتين لإدارة شرق المحلة التعليمية بالغربية، ضمن أعمال المنفعة العامة

- قرار رقم 951 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي لقرى الخانكة بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرارات، للاطلاع عليه اضغط هنا.