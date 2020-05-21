السيسي يستمع لتلاوة مسجلة من القرآن في افتتاح "بشاير الخير 3"

بدأت احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، قبل قليل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأُذيعت آيات قرآنية مُسجلة من بداية سورة الفتح.

ويتكون مشروع "بشاير الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.