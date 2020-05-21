عاجل.. وصول السيسي لافتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية، حسبما أفاد التلفزيون المصري.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التى ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتى كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1 كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكنى بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالى 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع إلى 800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهنى ومبنى سوق تجارى، بالإضافة إلى مركز لذوى الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن إلى ومركز رياض أطفال.