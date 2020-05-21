غدا.. الإفتاء تستطلع هلال شوال من 7 مراصد على مستوى الجمهورية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، غدا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، ويلقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بيانا حول نتائج الرؤية بمكتبه بدار الإفتاء، ويبث على وسائل الدار للتواصل بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء تشكل لجان علمية مع المعهد القومي للفلك لاستطلاع الهلال، ويتم رصد الهلال بـ7 مراصد موزعة بين مناطق 6 أكتوبر وسيوة بمرسى مطروح، وقنا وتوشكى بأسوان، وسوهاج والوادي الجديد، ومرصد حلوان والقطامية بالقاهرة، ويتواجد أحد أمناء الفتوى المتخصصين المدربين على رصد الأهلة بكل مرصد، وتتم عملية الاستطلاع للهلال بالعين المجردة وعبر التلسكوبات وخرائط لتحديد زاوية الهلال المتوافرة في المراصد، وترسل اللجنة تقريرًا لمفتي الجمهورية يتضمن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، ويقوم المفتي بإعلانه بعد غروب شمس الـ29 من رمضان.