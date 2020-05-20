مصلحة الضرائب تعتمد خطة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة وقت كورونا

زار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مركز كبار الممولين التابع للمصلحة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز والتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين والعمل على حلها، وتشجيع العاملين على أداء عملهم بدقة وكفاءة، وتأكيد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب العاملين ومرتادي المركز.

وعقد "عبدالقادر"، اجتماعا مع قيادات مركز كبار الممولين في ختام الزيارة طالبهم خلاله بوضع خطة لإدارة الازمة خلال الفترة الراهنة، مما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد تم وضع خطة لإدارة الأزمة خلال الفترة الراهنة تتمثل في عدة نقاط وهي: الإسراع في عمل لجان داخلية بالملفات ذات المخاطر العالية وذات والحصيلة العالية، وسرعة إحالة الملفات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان الداخلية المتخصصة، وكذلك سرعة الاتصال بالممولين وإنهاء كل المنازعات وتذليل العقبات وحثهم على حل جميع المشكلات المتعلقة بملفاتهم.

وأضاف أن خطة ادارة الأزمة تتضمن سرعة سداد المستحقات الضريبية لإمكانية الإستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التاخير والذي في سبيله للصدور، وكذلك سرعة فحص الإقرارات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة المرتفعة.

وأوضح أنه تم تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة من قبل العاملين بالمركز وكل المتعاملين مع مركز كبار الممولين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.