بعد شائعة إصابتها بكورونا.. وزيرة الصحة تحضر افتتاح "بشائر الخير 3"

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يُعد تفنيدًا لشائعات انتشرت فجر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نفى ما تردد حول الاشتباه في إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا المستجد، وعزلها في منزلها، موضحًا في تصريحاته لـ "الوطن"، أن الدكتور هالة زايد، تمارس عملها حتى اللحظة، في إطار المتابعات المختلفة، ولا صحة لما يتم تداوله.

ويتكون مشروع "بشاير الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.