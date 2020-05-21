هاني يونس يبرز جمال وحدات "بشائر الخير 3":  مبروك لمن صبر ونال

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا تظهر جمال وروعة المباني والوحدات السكنية في مشروع "بشاير الخير 3"، بمنطقة القبارى في الإسكندرية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق "يونس"، على الصور قائلًا: "هو ده اللي عمله هذا النظام الذى يرعى الله في شعبه، ده اللي بينفع الناس وبيمكث في الأرض، ده الفرق بين الحياة والموت، والنبي الناس اللي كل ما نزل صورة فيلات في مدينة جديدة، يدخلوا يعلقوا تعليقات محبطة، منتظر تعليقاتكم هنا".

وتابع: "على فكرة كل الفيلات اللي بتبنى متجيش 10‎%‎ من اللي اتعمل وبيتعمل لأهالينا من محدودي الدخل، بشائر الخير هلت، العمارات بتطل ع البحيرة يا جدعان ، مبروك لأهلنا اللى صبروا ونالوا".