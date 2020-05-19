انترفاكس: جازبروم خفضت إمدادات الغاز إلى ألمانيا وتركيا في مارس

قالت وكالة انترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات للجمارك الروسية، إن عملاق الغاز الروسي جازبروم خًفض إمداداته إلى زبائنه الرئيسيين في ألمانيا وتركيا في مارس.

وأبلغ مصدر على دراية بالبيانات رويترز الأسبوع الماضي أن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، والتي تشكل حوالي 35 بالمئة من سوق الغاز الأوروبي، هبطت حوالي 20 بالمئة في الربع الأول على خلفية طلب ضعيف.

وقالت انترفاكس إن تركيا قلصت واردات الغاز من جازبروم بمقدار سبعة أضعاف على أساس سنوي إلى 206 ملايين متر مكعب فقط في مارس.

وأضافت الوكالة أن الإمدادات إلى ألمانيا هبطت 45% على أساس سنوي إلى 2.67 مليار متر مكعب في مارس .

وتراجعت صادرات جازبروم إلى النمسا وروسيا البيضاء أيضا بنسبة 25 بالمئة و8%على الترتيب، بينما ارتفعت الإمدادات إلى إيطاليا والمجر 19%.

وقالت شركة الغاز الروسية التي تسيطر عليها الدولة إنها تتوقع أن تنخفض صادراتها من الغاز الطبيعي بحوالي 16% في 2020 مع تضرر الطلب العالمي من أزمة فيروس كورونا.