أخبار البنوك.. طريقة سداد فواتير الغاز برمز الـQR Code من بنك مصر

وقّع بنك مصر مؤخرًا اتفاق تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة، إذ جرى إتاحة خدمة سداد الفواتير، من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق QR Code، وكذلك باستخدام البطاقات البنكية على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد

خطوات دفع فاتورة الغاز إلكترونيًا من بنك مصر

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وكتابة البيانات الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة واختيارات الدفع، سواء عن طريق الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق الـQR Code.

- يختر العميل طريقة الدفع المناسبة.

- إدخال بيانات البطاقة في حالة الدفع بالبطاقات البنكية أو عمل مسح للـQR Code من المحفظة الإلكترونية الخاصة به.

كما يمكن سداد فاتورة الغاز أيضًا من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر والاشتراك بها من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، باختيار أيقونة "سجل حساب المحفظة أونلاين"، ثم تحميل تطبيق محفظة بنك مصر على الهاتف المحمول، ثم إدخال الرقم السري وشحن المحفظة لاستخدامها في التعاملات المالية ودفع الفواتير ومنها فاتورة الغاز الطبيعي.