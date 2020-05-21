وزير التعليم العالي: نتوقع الوصول لـ 20 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوع

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دائما ما تتنبأ على المدى الطويل بأعداد الإصابات لدعم المنظومة الصحية في اتخاذ إجراءات فورية، والاستعداد بأفضل السيناريوهات طبقًا للبيانات الاستشرافية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال احتفالية افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، أن إدارة الأزمة كانت تتوقع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قبل تحقيقه بثلاثة أسابيع، "توقعاتنا خلال النهاردة وبكرة سنصل لـ 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوقعاتنا أن يوم 27 مايو و28 مايو قد نصل لـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا".

ويتكون مشروع "بشاير الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.