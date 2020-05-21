"الأرصاد" تبشر بانكسار الموجه الحارة غدا.. أمطار خفيفة ورياح معتدلة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ بداية من غدا الجمعة، وأن يستمر الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد، منذ أيام عدة واستمرت لنحو أسبوع.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة سيكون حارا نهار، مائلا للبرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه نشاط للرياح ما بين المعتدل، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية نهارا مائلا للبرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا معتدلا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس على شمال الصعيد حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بينما يكون على محافظات أقصى الجنوب شديد الحرارة نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31.