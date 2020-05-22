بعد معاناة 15 عاما.. تطوير مستشفى بنها التعليمي حلم في طريقه للتحقيق

يعد مشروع تطوير مستشفى بنها التعليمي العام بعاصمة محافظة القليوبية أحد أبرز المشروعات الصحية التي شهدت تعثرا وتوقفا لمدة بلغت 15 عاما بسبب الخلافات مع المقاولين وتعطل الإنشاءات والثوراث وغيرها من الأسباب، ما أثر على الخدمة بالمستشفى وجعله لا يقدم الخدمات المنشودة منها للمواطنين إلا أن الفترة الأخيرة شهدت دفع الأعمال بشكل كبير، حيث من المقرر دخول المستشفى المطور الخدمة خلال الشهور المقبلة مع قرب انتهاء الأعمال.

تستعرض "الوطن" إمكانيات وتفاصيل مشروع التطوير والذي من خلاله سيدخل المستشفى في عصر جديد من الخدمات الصحية الراقية.

تبلغ تكلفة التطوير 260 مليون جنيه ويضم مبنى الاستقبال والحالات الحرجة والذى يحتوى على "قسم قسطرة القلب، وعمليات القلب المفتوح، وجراحات العمود الفقري، وقسم المخ والأعصاب".

يحتوي المستشفى الجديد أيضا على 8 حجرات للكشف (باطنة – أطفال – الجراحة – ووحدة استقبال السموم وغرفتين للملاحظة) بالإضافة إلى قسم للحوادث والطوارى به 10 أسرَّة وجناح للعمليات البسيطة به غرفتا عمليات وغرفة للعظام وحجرة إقامة بها 4 أسرة.

كما يوجد بمبنى الاستقبال أيضا ثلاث غرف عمليات (جراحة عامة – جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب) وجميع ملحقات العمليات بالإضافة الى جناح كامل للعناية المركزة به 10 أسرة وجميع ملحقاتها فضلا عن حجرة أشعة تليفزيونية.

أكد مدير المستشفى، بأن تكلفة تطوير المبنى الرئيسى للمستشفى بلغت 30 مليون جنيه، وتشمل تطوير قسم الاستقبال، والنساء والولادة، وقسم العلاج الطبيعي، والمسالك البولية"، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتمريض، موضحا أن إجمالى تكلفة أعمال التطوير بالمستشفى بلغت ما يقرب من 260 مليون جنيه.

فيما قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم التوجيه للانتهاء من مشروع المستشفى ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء منها فى الموعد المحدد لتوفير الخدمة الطبية المتميزة واللائقة لأهالى العاصمة والقرى المجاورة والمحافظات القريبة.