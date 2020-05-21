"الوطنية لمكافحة كورونا" تدعو لحظر شامل خلال فترة إجازة العيد

دعت المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا، التي تضم عددا من الصيادلة والأطباء، إلى تطبيق حظر شامل خلال فترة إجازة العيد؛ لمنع تفاقم أزمة كورونا وزيادة عدد الإصابات، ولإعطاء المستشفيات والنظام الصحي فرصة لالتقاط الأنفاس، وهو ما أيده متخصصون في الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل منسق المبادرة وعضو مجلس نقابة الصيادلة: "نحن مُقبلون على عيد، وهي مناسبة الناس بتروح تسلم على بعضها، وعندنا ناس كتير ما عندهمش وعي، ولابد من اتخاذ قرار يتناسب مع الوضع الذي نعيش فيه، وعدم الانتظار حتى تحدث كارثة"، مشيرا إلى أن هناك فرصة لفرض الحظر الشامل خلال إجازة العيد، خصوصًا أنه لا محل للحديث عن عجلة الاقتصاد هنا، لأنها أجازة، كما أن كل المتنزهات والحدائق مغلقة، ولا يوجد ما يستدعي عدم فرض حظر شامل، لمنع حدوث كارثة، على حد قوله.

وانتقد الوكيل الاكتفاء بأن يكون الحظر خلال أيام العيد من الـ 5 مساء، قائلا: "ماذا عما قبل الخامسة، هل الفيروس يكون نائما مثلا، أم يكون موجودا"، مشيرا إلى أن إجازة العيد فرصة وجاءت حتى عندنا، وكان ينبغي أن نستغلها ونفرض فيها حظر شامل ونزود عليها شوية، لنخرج بعد إجازة العيد "مرتاحين والمستشفيات تشم نفسها شوية"، بحسب قوله.

وأبدى منسق الوطنية لمكافحة كورونا، قلقه من تطور قمة المنحنى البياني للإصابات في مصر، مشيرا إلى أنه بمقارنته بدول أخرى، نجد أن هناك دول فقيرة أو في ظروفنا نفسها، المنحنى صعد فيها وبدأ يهبط مرة أخرى، وبدأ يكون لديها كفاءة في التعامل مع الفيروس، بينما لدينا قمة المنحى ترتفع، وسترتفع أكثر من ذلك.

وأضاف: "الأماكن تكدست في المستشفيات، وهو الأمر الذي كنا نتكلم عنه من 3 أو 4 أسابيع فاتوا، وطاقة مستشفى العزل 300 سرير تقريبا في المتوسط، وإذا قلنا إن هناك 500 حالة يوميا، يكون لدينا بذلك مستشفيين يتم ملئهما بالكامل يوميا، والفترة الجاية لو انتظرنا إن ربنا يستر، وفضلنا ماشين زي ما إحنا ماشيين هتبقى كارثة، ونقول إن النظام الصحي بينهار، ومش عايزين ده يحصل".

من جانبها أيدت الدكتور عايدة عبدالمحسن مدير إدارة مكافحة العدوى بالمركز القومي للبحوث، فرض حظر شامل خلال إجازة العيد، قائلة: "أؤيد هذا الرأي 100% وأنصح بعمل ذلك في أسرع وقت ممكن، لأكثر من سبب، أولا لأن الإصابات والوفيات بدأت تتزايد بين الأطقم الطبية لدينا، ولا يوجد لدينا إمكانية لعمل تحليل PCR للناس كلها، ولا يوجد أي دولة يمكنها عمل ذلك".

وأكدت أنها اقترحت تطبيق حظر شامل في آخر أسبوع برمضان وأسبوع العيد، قائلة: "للأسف الشديد لم يتم عمل ذلك، والآن نفاجأ بزحام على شراء الكحك وملابس العيد"، لافتة إلى أن محلات الكحك بوسط البلد أمامها طوابير مخيفة، دون التزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وهو ما يمكن أن ينقل العدوى إذا ما كان هناك شخص مصاب في هذه الطوابير.