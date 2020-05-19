باستثناء الملاكي.. منع حركة وسائل النقل بين المحافظات خلال إجازة العيد

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار فترة إجازة عبد الفطر المبارك، كما يحظر تحرك جميع الحافلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، باستثناء الملاكي.

كما شملت الاستثناءات جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين بكل أنحاء الجمهورية.