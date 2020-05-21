شفاء 9 حالات جديدة من كورونا في أسوان

تماثل، مساء أمس، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان، 9 حالات جديدة، وتقرر خروجهم من العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة ونزل الشباب.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "منال .ع.ا"، و"مينا .م"، و"عبدالرحمن.أ"، و"عادل .ج.أ"، و"يحيى .م.أ"، و"أنصاف .أ.أ"،. و"عطيات.و"، و"كريمة .ب.ح"، و"محمد.ع .أ".

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.