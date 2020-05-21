مياه سوهاج تكرم 82 عاملا من المتميزين عبر رسائل فيديو

كرم اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، 82 عاملا من العمال المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل والغابات الشجرية والسائقين، وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام فى تشغيل وصيانة أكثر من 300 موقع وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطي جميع قرى المحافظة.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن الشركة تكرم العمال سنوياً خلال عيد العمال، وأنه تم إلغاء الاحتفال هذا العام وتم توجيه رسالة مرئية للعمال المتميزين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بالشركة.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدري، أن الاحتفال بالعاملين بالشركة يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير.

وطالب رئيس الشركة جميع العاملين بذل المزيد من الجهد خاصة خلال تلك الفترة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج مع ضرورة الالتزام بوسائل الحماية الشخصية.