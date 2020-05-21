شفاء وخروج أول مريض كورونا بمستشفى حميات سوهاج

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بسوهاج، إنه تم شفاء أول حالة مصابة بكورونا تم حجزها بمستشفى حميات سوهاج.

وجاء نص البيان: "أنه تم شفاء أول مريض مصاب بالكورونا بمستشفى حميات سوهاج تم دخوله بتاريخ 10 مايو، وتم سحب عينة وكانت النتيجة إيجابية وبعد 5 أيام عزل بالمستشفى، وتم سحب عينة أخرى وكانت سلبية، وتم سحب عينة أخيرة للتأكد بعد مرور 48 ساعة وكانت النتيجة سلبية".

وأشار البيان، إلى أن عدد المتعافين من مرض كورونا بمحافظة سوهاج وصل إلى 31، منهم 18 ذكور و13 إناث من بينهم 3 أشخاص أعمارهم فوق الستين و5 أقل من 10 سنوات.