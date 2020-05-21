السيسي عن الجدل حول تكليف الأطباء: من فضلكم.. تكاتفوا مع مصر الآن

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الجدل المثار بشأن التكليف الخاص بالأطباء مؤخرا، قائلا: "سامع إن فيه جدال حوالين التكليف الخاص بالأطباء، من فضلكم ده وقت تتكاتفوا فيه معانا، مع بلدكم مصر، عشان المواجهة اللي احنا موجودين فيها، ولكم منا كل الشكر والتقدير".

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر "بشائر الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، الذي تحدث فيه عن أزمة فيروس كورونا، ووجّه الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية، قائلا: "بقولهم كل سنة وانتوا طيبين، باسمي وباسم كل المصريين لكم كل التقدير والشكر والمحبة والاعتزاز باللي انتوا بتقدموه، وده أمر نتوقعه منكم".

وأضاف السيسي، أنّ الأطقم الطبية تتعامل مع فيروس كورونا ليلا ونهارا لمجابهته وصدّه وعدم تفشيه: "كل ما هناخد بالنا كل ما هنخفف عنهم، والعكس صحيح، لو مخدناش بالنا واتعملنا باطمئنان زيادة عن اللزوم، العبء على الناس دي هيزيد".

وتابع: "الناس دي أهالينا، سواء الطبيب والطبية والممرض والممرضة والعامل اللي موجود في المستشفى، ده ابني واخويا واخوك وابنك فخلي بالك، العبء الزيادة عليهم غلط، هيستحملوا معانا لغاية إمتى، هنضغط عليهم لحد إمتى".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.