التعليم العالي: نتمنى انكسار معدل إصابات كورونا يوم 7 يونيو

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب منه مقارنة مصر بالدول التي تشبهها ثقافيًا، دينيا، واجتماعيا، بشأن وضع الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "في دول سبقتنا شوية وفي طريقها إنها تخلص زي إيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا، شفنا الدول دي قبلنا بشهر، وبالتالي في معامل وقت بنشتغل عليه، ومصر ما زالت بتسجل بعض الحالات، ولكن ماشيين في نفس الاتجاه مع خصم عامل الزمن".

وتابع: "لو بصينا لناس قريبة مننا زي السعودية، الجزائر، إيران، الهند، وباكستان، هنلاقينا ماشيين زي بعض، وهي مقارنة منطقية، لأننا بنقارن شعوب بشعوب ونفس البيئة الاجتماعية، نتمنى بداية من يوم 7 يونيو انكسار معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا، عشان نوصل لنقطة الانعطاف".