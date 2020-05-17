وزير التعليم العالي: 1 يوليو بدء الامتحانات بالجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنَّه تنفيدًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي جاء بناء على مناقشة اللجنة العليا لإدارة الأزمة اليوم، جرى تحديد يوم الأربعاء 1 يوليو لبدء أعمال الامتحانات الفرق الخاصة بالجامعات.

وأوضح عبدالغفار، في مؤتمر صحفي اليوم، أنَّ ذلك جاء عطفًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات والمجالس المعنية الأخرى بجلسته 699 بتاريخ 18 أبريل بشأن وضع الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 ومن خلال المادة التاسعة التي أشارت إلى تأجيل الامتحانات وعهدت مجالس الامتحانات والمعاهد الجداول اللازمة والضوابط والإجراءات التي تفيد وتمنح الطلاب البدء في أعمال الامتحانات.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.