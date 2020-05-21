إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت ريما

أصيب مواطن فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما، فيما اعتقل 6 آخرون من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر محلية في وشهور عيان في رام الله، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطن عادل البرغوثي، وباسل البرغوثي، وهو طالب في جامعة بيرزيت، فيما اعتقلت ثلاثة طلاب يدرسون في جامعة بيرزيت عقب دهم منازل ذويهم، وهم مالك حامد من سلواد، ومهند كراجة من قرية صفا، وعزات شبانة من سنجل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت شادي عبد الرؤوف انجاص، بعد أن داهمت منزله في قرية خربثا غرب مدينة رام الله.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت بعد أن أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب في رقبته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.

نتنياهو لخامنئي: أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل

وفي سياق آخر، حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بعد تغريدات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهديدات خامنئي بتحقيق الحل النهائي ضد إسرائيل تذكرنا بخطة الحل النهائي للنازية بتدمير الشعب اليهودي عليه أن يعلم بأن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

وجاءت تغريدة نتنياهو ردا على تغريدات لخامنئي نشرت على "تويتر" في وقت سابق، قال فيها إن محو إسرائيل لا يعني محو اليهود، مشيرا إلى أنه كان يعني بكلامه "السفاحين" مثل نتنياهو.

وأكد الزعيم الأعلى الإيراني بأن بلاده ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.