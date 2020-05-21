"صحة الإسكندرية" تخصص 14 مستشفى لفحص حالات الاشتباه بكورونا

خصصت مديرية الصحة في الإسكندرية، اليوم، 14 مستشفى من إجمالى مستشفيات المدينة، لتقديم خدمة الكشف والفحص لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق تعريف حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على الحالات، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية الأخرى، وذلك بدءًا من اليوم الخميس، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة الجديدة فى التعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشمل قائمة هذه المستشفيات، مستشفى جمال عبد الناصر، رأس التين العام، العامرية العام، الجمهورية العام، أبو قير المركز، جمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، صدر المعمورة، كوم الشقافة، صلاح العوضي، أبو قير النموذجي، كرموز، سبورتنج، مبرة الإسكندرية .