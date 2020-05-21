الإسكندرية تتزين لافتتاح بشاير الخير 3 لتطوير العشوائيات

تتزين مدينة الإسكندرية، لاستقبال افتتاح مدينة بشاير الخير 3 بمنطقة القباري غرب المدينة، بعد ساعات قليله، والتي تعد سلسلة من مدن بشاير الخير القضاء على المناطق العشوائية في المدينة الساحلية وتوفير مسكن مناسب للأسر البسيطة.

يأتي افتتاح مدينة بشاير الخير 3 كإنقاذ لأهالي عاشت سنوات طويله في عشش وعشوائيات ومساكن غير آدمية.

ويتكون مشروع بشاير الخير 3 من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشات خدمية منها منشأة تعليمية ومستشفي و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالى، بالإضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لاهالى بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التى ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتى كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1 كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكنى بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالى 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع إلى 800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهنى ومبنى سوق تجارى، بالإضافة إلى مركز لذوى الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن إلى ومركز رياض أطفال.