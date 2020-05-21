لقاح محتمل.. أمريكا تطلب 300 مليون جرعة من بريطاني لمكافحة كورونا

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، اليوم، إن الحكومة الأمريكية طلبت 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بتطويره، وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، في بيان "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى، صوب لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وتعتزم شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترا زينيكا، إنتاج نحو مئة مليون جرعة من "لقاح جامعة أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا بحلول سبتمبر المقبل، على أن تخصص أول ثلاثين مليون جرعة من اللقاح لبريطانيا في حال نجاحه في وقف العدوى، حسب ما أفاد موقع بلومبيرغ.

وأضاف الموقع أن اللقاح الذي تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالشراكة مع مجموعات بحثية أخرى، يتم تجريبه حاليا على البشر، وقد يصل إلى تجاربه النهائية بحلول منتصف العام.

وأعلن وزير الأعمال ألوك شارما مساء أمس الأحد عن توقيع اتفاقية ترخيص عالمية بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية كجزء من خطة بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني لتلقيح نصف سكان المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" ستنتج الشركة 100 مليون جرعة أخرى من اللقاح مع مرور الوقت. ومن أجل تحقيق هذا المسعى في أقرب وقت ممكن، أعلن شارما صرف مبلغ 84 مليون جنيه إسترليني نقدًا إضافيا للجامعتين، أكسفورد وإمبريال، لزيادة إنتاج اللقاحات المحتملة الرائدة.

وتم تخصيص 65.5 مليون جنيه إسترليني لأكسفورد و18.5 مليون جنيه إسترليني لإمبيريال. هذا بالإضافة إلى 47 مليون جنيه إسترليني تم تسليمها بالفعل للعلماء الذين يتسابقون من أجل علاج للوباء المستعر في أنحاء العالم، وهذا يعني أن المملكة المتحدة ستكون أول دولة تحصل على لقاح أكسفورد.