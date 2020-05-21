بسبب انتشاره السريع.. أوروبا قد تواجه موجة ثانية من كورونا

حذرت مسؤولة أوروبية، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت: "الآن ليس وقت الاسترخاء"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضافت رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد، الدكتورة أندريا آمون، أن "على أوروبا أن تستعد للموجة الثانية"، من الوباء.

وكانت آمون مستشارة للحكومة الألمانية، وتشغل حاليا منصب مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومات بشأن مكافحة الأمراض.

وقالت العالمة الأوروبية إن "احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا لم يعد نظرية بعيدة التحقق". وتابعت "متى وما حجم (الموجة الثانية) هو السؤال من وجهة نظري".

وأوضحت آمون، أنه "بالنظر إلى خصائص الفيروس، وما يظهر الآن من مختلف البلدان من حيث حصانة السكان ـ والتي هي ليست مشجعة وتترواح بين 2 و14 في المئة، الأمر الذي يترك 85 إلى 90 في المئة من السكان سريعي التأثر فإن الفيروس حولنا، وينتشر أكثر بكثير من انتشاره في يناير وفبراير".

وأضافت آمون: "لا أريد أن أرسم صورة ليوم القيامة، ولكن أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين. هذا ليس الوقت المناسب للاسترخاء التام ".

جدير بالذكر، أن أوروبا، التي خففت بعض دولها إجراءات العزل العام، وفتحت الحانات والمطاعم، سجلت، أمس الأربعاء 169.674 وفاة، من أصل مليون و944 ألفا و258 إصابة بمرض كوفيد-19.