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محمود مسلم

تقرير دولي: أوروبا ستشهد زيادة اللاجئين من الدول الفقيرة بسبب كورونا

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أ ش أ
11:33 ص | الخميس 14 مايو 2020
لاجئون سوريون

لاجئون سوريون

أشار تقرير للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء إلى أن بريطانيا والقارة الأوروبية ستشهدان زيادة كبير في عدد الأشخاص من طالبي اللجوء في حال سيطرة وباء فيروس كورونا المستجد على الدول الأكثر فقرا.

وقال المكتب، حسبما نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها على الإنترنت، اليوم، إن الفيروس ربما "يدمر" الدول الأقل نموا حيث توجد أسرة أقل داخل المستشفيات، ويقل عدد الأطباء مقابل الفرد فضلا عن الظروف المعيشية المليئة بالازدحام وقلة توافر مرافق غسل اليدين.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل إلى جانب احتمالات نقص الطعام وزعزعة الأمن قد تجعل كوفيد-19 يجتاح هذه البلاد وقد تثير زيادة في عدد طالبي اللجوء إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.