تقرير دولي: أوروبا ستشهد زيادة اللاجئين من الدول الفقيرة بسبب كورونا

أشار تقرير للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء إلى أن بريطانيا والقارة الأوروبية ستشهدان زيادة كبير في عدد الأشخاص من طالبي اللجوء في حال سيطرة وباء فيروس كورونا المستجد على الدول الأكثر فقرا.

وقال المكتب، حسبما نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها على الإنترنت، اليوم، إن الفيروس ربما "يدمر" الدول الأقل نموا حيث توجد أسرة أقل داخل المستشفيات، ويقل عدد الأطباء مقابل الفرد فضلا عن الظروف المعيشية المليئة بالازدحام وقلة توافر مرافق غسل اليدين.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل إلى جانب احتمالات نقص الطعام وزعزعة الأمن قد تجعل كوفيد-19 يجتاح هذه البلاد وقد تثير زيادة في عدد طالبي اللجوء إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.