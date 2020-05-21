وصول 165 مصريا من العالقين بالخارج لمطار أسيوط ونقلهم للحجر الصحي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الفوج الأول من المصريين العائدين من الإمارات بمطار أسيوط الدولي، تمهيدًا لنقلهم بواسطة أتوبيسات مجهزة إلى المدينة الجامعية بجامعة المنيا لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم والبالغ عددهم 165 مواطناً مصريًا في الرحلة الأولى، على أن تستكمل وصول 6 رحلات أخرى اليوم بإجمالي عدد 1200 مواطن مصري وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للإزمات وبعض المسؤولين بالمطار والجهات الأمنية.

واستقبل المحافظ العائدين من الخارج وحرص على تهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة إجراءات الكشف والفحص بالحجر الصحي بالمطار والتأكد من سلامتهم ثم متابعة إجراءات نقلهم بواسطة أتوبيسات جرى تجهيزها إلى مكان إقامتهم وتسكينهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا والتي جرى تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفير الخدمات الصحية والأطباء المتابعين بمقار الحجر الصحي والتي تمت بالتنسيق مع جامعة المنيا ومديرية الأمن، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة الحجر الصحي.

وأعلن محافظ أسيوط اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار لاستقبال العائدين وتوزيع الوجبات الجافة والعصائر عليهم بالمطار، مشيراً إلى تجهيز المدن الجامعية بمحافظة المنيا لاستقبال العائدين من الخارج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الأطقم الطبية لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظاً على سلامتهم وتوفير كافة سبل الراحة والإمان حتى وصولهم المدينة الجامعية بالمنيا.

وأكد تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الأمن وبعض الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات وصول المصريين العائدين من الخارج والبالغ عددهم 1200 مصري وصل منهم اليوم 165 مواطنا على أن تستكمل باقي الرحلات اليوم بإجمالي 7 رحلات طيران يستقبلهم مطار أسيوط الدولي، لافتًا إلى توفير وجبتي الإفطار والسحور وبمرافقة أطقم طبية متخصصة للاطمئنان على حالتهم الصحة وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة.

وأشاد العائدين من الخارج بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عودتهم من الخارج وتوفير أماكن للحجر الصحي، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرين إلى حسن الاستقبال والمعاملة وتواجد المحافظ في استقبالهم بالمطار للاطمئنان على سلامتهم.