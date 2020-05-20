رحلات جوية وبحرية مكثفة لإجلاء العالقين بالخارج ونقلهم إلى "العزل الصحي" بالمدن الجامعية

واصلت الحكومة تحركاتها لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، سواء عبر رحلات جوية أو بحرية مكثفة حتى يتم إجلاء آخر مواطن مصرى عالق فى الخارج. وانطلقت، صباح اليوم، رحلتا طيران استثنائيتان إلى أبوظبى، سيرتهما الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، بينما انطلقت رحلة واحدة إلى دبى سيرتها شركة «إير كايرو».

وقالت مصادر إنه من المقرر أن تعود رحلتا أبوظبى إلى مطار القاهرة الدولى، وتعود رحلة دبى إلى مطار أسيوط الدولى للمرة الأولى منذ صدور قرار سلطة الطيران المدنى بتعليق حركة الطيران المدنى.

وأكدت المصادر أنّ رحلتى أبوظبى مقرر أن تعيدا 505 مصريين، إذ تقل الرحلة الأولى 255، بينما تقل الرحلة الثانية 250 مصرياً.

وأوضحت أن سلطات مطارى القاهرة وأسيوط الدوليين، ستجريان فحصاً طبياً على ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من الدولة، تنفيذاً لقرار وزارة الصحة حيال الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

"النقل": تسيير ثانى الرحلات البحرية للعبارة "القاهرة" لنقل المصريين الموجودين بميناء ضبا السعودى

وأعلنت وزارة النقل، صباح اليوم، تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة للوزارة من ميناء سفاجا البحرى، لنقل المصريين الموجودين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى، نظراً للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجّه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وجميع الجهات المعنية.

وعقد اجتماعاً مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث إجراءات استقبال العائدين، بدءاً من وصولهم إلى ميناء سفاجا، والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية ووجود فريق الحجر الصحى بعدد كافٍ لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة مع توفير عدد كافٍ من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز أوتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة (الحجر الصحى)، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين، بالتنسيق مع الحجر الصحى.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً عاجلاً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر فى دولة الإمارات، وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريراً من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أشارت فيه الملحق العمالى بأبوظبى حنان شاهين، إلى أن أمس شهد إقلاع 3 رحلات لـ«مصر للطيران» من مطار أبوظبى على متنها ٩٠٠ من أبناء الجالية من العالقين بدولة الإمارات، استكمالاً لخطة الدولة لإعادة أبنائها العالقين.

وأوضحت أن الرحلة الأولى رقم ms 2917 بتوقيت الإمارات أقلعت الواحدة فجراً ووصلت فى الثانية والنصف فجراً، والثانية رقم ms 915 أقلعت الساعة الخامسة عصراً ووصلت السادسة والنصف مساءً، والثالثة رقم ms2915 أقلعت فى الساعة التاسعة مساءً ووصلت العاشرة والنصف، وذلك بمعدل300 راكب فى كل رحلة. وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين على «مصر للطيران» (القاهرة - أبوظبى) لتكون خمس رحلات خلال يومى الثلاثاء والأربعاء على التوالى 19 و20 مايو الحالى.

واستقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج من دولة الإمارات، والذين يبلغ عددهم ٥٤٠ فرداً، حيث كان فى استقبالهم الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية، حيث تتم استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحى قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية (طالبات؟).

وأكد «المتينى» أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المبانى، وتوقيع الكشف الحرارى على أفراد الوفد، وذلك بوجود الطاقم الطبى لمتابعتهم. وأوضح أنه تم تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بجميع وسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير جميع سبل الراحة، حفاظاً على سلامتهم، موجهاً فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم، على أن يكون التسكين بالأدوار الأولى لكبار السن وبالأدوار العليا للذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاماً.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات، والتى تحتوى على ٨٠٠ سرير، لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا، كما تم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المبانى السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم جميع الخدمات بصورة مجانية، إلى جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم. كما قام العاملون بالمدينة بتسليم هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.