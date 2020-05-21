كونتي: إيطاليا اجتازت أسوأ مرحلة في أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، إن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، مضيفا أنه يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأنٍّ.

وأضاف كونتي، في أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: "يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الأسوأ، لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج‭‭ ‬‬معيبين على نحو غير قابل للإصلاح"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما أوضح أيضا أن البنوك "يمكنها بل يتعين عليها بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة".

وإلى ذلك، سيكون بإمكان المطارات الإيطالية كافة إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الثالث من يونيو، وفق ما أعلنت وزيرة النقل والبنى التحتية، الأربعاء.

وأوضحت باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 يونيو المقبل، حين سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".

وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر نحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ومن جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بتسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.