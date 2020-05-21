زلزال بقوة 6.2 يضرب منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة بمنطقة وسط البحر المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكر المركز، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 240 كيلومترًا تقريبًا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتشهد المنطقة هزات أرضية في الآونة الأخيرة تثير مخاوف الباحثين، وأعلن العراق الأحد الماضي عن هزة أرضية، ضربت محافظة السليمانية في إقليم كردستان، حيث رصدت هزة بلغت قوتها 3.7 درجة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي إيران، أدت هزة أرضية في 7 مايو بقوة 5.1 إلى مقتل وجرح عدة أشخاص في بلدة دماوند في محافظة طهران، ولاحقا جرى تسجيل 100 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب البلدة المذكورة.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية، خلال الفترة المقبلة.

وهذا الشهر أيضا شعر المواطنون في مصر بهزات أرضية خفيفة وكان مصدرها زلزال في جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر.

كما تعرضت سوريا لعدة ارتدادات أرضية، لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وبداية الشهر ضرب زلزال بقوة 6.5 جزيرة كريت اليونانية كان مركزه في عمق البحر.