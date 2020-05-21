محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع منطقة السادات بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الأربعاء، أعمال رصف شوارع وميادين منطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط استكمالًا لخطة المحافظة لإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري وفقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع محافظ أسيوط، معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع حي غرب أسيوط، والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، موضحاً أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم واتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

لافتًا إلى استكمال أعمال إصلاح أعمدة الإنارة وإزالة كافة اللافتات والإعلانات غير المرخصة منعًا لتشويه الشوارع مؤكدا أن استكمال أعمال كشط الشوارع ورصفها تتم في ساعات الحظر بالفترة المسائية تفاديًا للزحام المروري أو تعطيل حركة المرور لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة القطع الطولي أو العرضي في الشوارع الناتجة من أعمال الحفر أو تركيب شبكات المياه والغاز الطبيعي والكهرباء.