محافظ أسيوط لرئيس الوزراء: مستعدون لعيد الفطر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوفر السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، فضلا عن التأكيد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالحظر والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وجاهزية مستشفيات الصحة ومستشفى العزل بأبوتيج والراجحى والمدينة الجامعية للطالبات لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، على توفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والبدء فى تنفيذ بروتوكول وزارة الصحة فى تشغيل جميع المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وصرف العلاج للمرضى وعمل المسحات اللازمة للمرضى .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، اخر المستجدات فى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 والإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً عن الوضع الصحى بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وفقا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية وجهود المحافظة فى التنسيق مع جامعة أسيوط والصحة وكافة الجهات المعنية لاستقبال المصريين العالقين القادمين من الخارج وتسكينهم بالمدن الجامعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية معهم.

وأكد على الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل مواعيد الحظر على انتقال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ فى الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وقت الذروة وقبل ساعات الحظر اليومي لافتا إلى جهود المحافظة فى التشديد فى الإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وفتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة فى حملات التطهير المستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتشمل المنشأت الحكومية وغير الحكومية والعامة، وكافة المرافق فضلا عن استمرار حملات إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بصفة يومية وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح بالصوامع والهناجر والشون وزيادة كميات القمح عن العام الماضى.

كان محافظ اسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التى أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية مناشداً المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.