محافظ أسيوط يقود حملات تطهير ميادين حي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الإثنين، الحملات المسائية لرش وتطهير شوارع وميادين حي غرب "شارع الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى وكوبري فيصل وشارع يسري راغب وتفرعاته".

وحث سعد المواطنين على الالتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء،لللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع ومحمد بشير رئيس حي غرب وأسامة بشاي نائب رئيس حى شرق.حيث انطلقت الحملة من أمام الديوان العام لتشمل تطهير ميدان أسماء الله الحسنى وشارع الأزهر وشارع يسري راغب وكوبرى فيصل ويسري راغب بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ووحدات الإنقاذ السريع.

وأعلن محافظ أسيوط عن مواصلة حملات التطهير والتعقيم المسائية – خلال أوقات الحظر – لرش وتطهير الشوارع والميادين وجميع المنشآت والمرافق والمواقف بمشاركة وتكاتف كافة الجهات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار أعمال التطهير والنظافة ورفع كافة المخلفات وتجمعات القمامة بصفة يومية حفاظًا على النظافة العامة والشكل الحضاري للمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني وتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب.