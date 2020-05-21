إنجي المقدم: نهاية "لعبة النسيان" مفاجأة كبيرة

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها حول دورها في مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أن العمل مع الفنانة دينا الشربيني وباقي فريق العمل كان ممتعا للغاية.

وعن نهاية المسلسل، قالت إنجي لـ" الوطن"، إنها ستكون غير متوقعة وستكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

"لعبة النسيان" تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة محمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.