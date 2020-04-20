إنجي المقدم طبيبة نفسية تعالج دينا الشربيني في "لعبة النسيان" برمضان

تواصل الفنانة إنجي المقدم، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسّد ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، تعالج بطلة العمل دينا الشربيني نفسيًا، خاصة أنَّها تتعرض لحادث أليم؛ يضطرها للجوء إلى طبيب نفسي.

ويعد هذا العمل انطلاقة جديدة للفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني، بعد أن خطفت الأضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا.

وكانت إنجي المقدم تعاونت من قبل مع دينا الشربيني 3 مرات من خلال الجزء الثاني والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل "طرف ثالث" بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يُشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم.

وتدور أحداث "لعبة النسيان" حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.