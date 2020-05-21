27 مايو.. المركزي اللبناني سيتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الليرة

أعلن البنك المركزي اللبناني، أنه بدءا من 27 مايو الجاري، فإنه سيتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الليرة اللبنانية بما في ذلك توفير الدولارات لواردات الأغذية الأساسية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن البنك المركزي تعهد بالتدخل في السوق اعتبارا من اليوم لحماية الليرة اللبنانية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أشار في مقالة كتبها لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن فيروس كورونا يدفع لبنان إلى أزمة غذاء كبرى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 961 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".