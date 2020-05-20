جنبلاط: الحرب الاقتصادية بين أمريكا وإيران في لبنان أوصلتنا لكارثة

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن حربا أمريكية إيرانية اقتصادية تدور على أرض لبنان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف جنبلاط أن بلاده تعيش اليوم وضعا كارثيا ليس فقط بسبب كورونا بل أيضا بفعل الأزمة الاقتصادية والأخطاء في إدارة الدولة.

وقال جنبلاط في تصريحات صحفية: "قلت لجيفري فيلتمان (مساعد أمين عام الأمم المتحدة حاليا وسفير الولايات المتحدة الأسبق في لبنان) إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أنها بالعقوبات على حزب الله تضعفه فهذا خطأ فهو لن يضعف والشعب اللبناني سيكون المتضرر".

وأوضح السياسي اللبناني، "نحن على أبواب مئوية لبنان الكبير فيما هناك من في السلطة يريدون تأميم المصارف ويريدون لبنان على النحو الذي كانت عليه سوريا في الستينات ربما".

ورأى جنبلاط، "أن هناك ثورة جياع قادمة والسؤال كيف سنواجه"، مشددا على أنه "علينا أن نعالج الوضع الاقتصادي ونقدم خطة يقبل بها صندوق النقد الدولي".

وأشار جنبلاط، إلى أن "البعض يقول إننا سنحصل على 10 مليار دولار من صندوق النقد ومبالغ أخرى من أماكن أخرى وهذا الكلام غير صحيح لأن هناك شروطاً أساسها الإصلاح".

وتحدث عن الانتخابات النيابية، قائلا: "الانتخابات بهذا القانون الطائفي لا معنى لها فهل سنتمكن من إيجاد قانون مدني من أجل الدولة التي ناضل لأجلها كمال جنبلاط لا أعرف أتمنى حصول ذلك".