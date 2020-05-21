رئيس وزراء لبنان: حجم الأزمات والمشكلات أكبر من قدرة أي حكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن حجم المشكلات وتراكم الأزمات التي يمر بها لبنان، أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حينما تسلمت زمام المسؤولية كان لبنان يشهد انهيارا متسارعا وخزائن الدولة خاوية، وأن التعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" استنزفت جهدا كبيرا وإمكانيات تفوق قدرات البلاد.

وأشار دياب، في كلمة له اليوم بمناسبة مُضي 100 يوم على نيل حكومته الثقة النيابية عقب تشكيلها، إلى أن الحكومة الجديدة استطاعت أن تنجز ما نسبته 97% من التزاماتها في البيان الوزاري لـ 100 يوم، ونحو 20% من التزاماتها خارج الـ100 يوم في برنامج عمل السنة.

وأكد دياب،أن الظروف التي يشهدها لبنان حاليا بالغة الصعوبة وأن معاناة اللبنانيين بلغت درجة اليأس، وأن أولى أولويات الحكومة استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "هذه الحكومة جاءت من خارج السياق الروتيني لتأليف الحكومات في لبنان، ولذلك فإن نجاحها سيشكل بداية التحول في مفهوم الحُكم والسلطة، وكذلك في إصلاح الخلل القائم في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، نحن نعلم أن هناك من يسعى إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية، لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا".