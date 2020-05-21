 برنامج الكترونى حافل لوزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه احتفالا بعيد الفطر المبارك تم إعداد برنامجا ثريا ومتنوعا للعروض التى تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك ، وأشارت أن المواد التى تم اختيارها تشمل العديد من الألوان الإبداعية التى تنتجها مختلف قطاعات الوزارة وتهدف إلى إبراز دور القوة الناعمة فى تنمية الوعى وبناء المجتمع كما تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الإرتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك ، مشيرة إلى استمرار الخدمات الثقافية المجانية التى يقدمها الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة http://www.moc.gov.eg/ar/home/

وتضم الزيارات الإفتراضية للمتاحف والمعارض ، إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة وترجمات لعناوين عالمية الى جانب الإطلاع على الكثير من الوثائق الوطنية التاريخية النادرة .يشار أن برنامج عروض الإحتفال بعيد الفطر المبارك ينطلق فى الثانية بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك ويتواصل على مدار ثلاثة ايام ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال ( 2 ظهراً ) ، مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل ( 8:30 مساء ) حفلات لنجوم الغناء عاصي الحلاني - وائل جسار - كاظم الساهر (9 مساء ) ، مسرحيات لولي إخراج مراد منير وبطولة محمد الحلو – فايزة كمال- احمد ماهر – سامي العدل – عائشة الكيلاني ، سيرة حب من اخراج عادل عبده وبطولة ايهاب فهمى ، مجدى صبحي ، مروة ناجى ، الخلطة السحرية للسعادة من اخراج شادى الدالى وبطولة فاطمة محمد على – محمد حفظي – فهد ابراهيم( 10:30 مساء ) بالاضافة الى حلقات مجمعة من فوازير سينما مصر تبث فى السادسة مساء وتقرر تحديد السبت 30 مايو كاخر موعد لتلقى الاجابات على البريد الاليكترونى e.m.culture@gmail.com على ان يتم اعلان الفائزين يوم الاثنين 8 يونيو فى بث مباشر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw

--