"صحتك وسلامتك".. مبادرة جديدة تطلقها جامعة أسيوط لتعزيز الثقافة الصحية

أعلنت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تدشين الجامعة لمبادرة جديدة بعنوان " صحتك وسلامتك " والتي تتضمن عرض رسائل مسجلة يتم بثها على القناة الرسمية للإعلام جامعة أسيوط.

وقالت إن المبادرة تحتوي على إرشادات صحية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الأصحاء وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك تصحيح أهم المعلومات المغلوطة، مع إتاحة الفرصة للرد على تساؤلات واستفسارات المتابعين. وأشارت " غانم " إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لمواجهة فيروس كورونا ولكن تسعى إلى تعزيز الثقافة الصحية الشاملة لدى الأفراد في مختلف المجالات وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين فى مختلف الأقسام الطبية والغير طبية من المتخصصين في المجالات الاجتماعية والتربوية والرياضية وأخصائي التغذية من مختلف كليات الجامعة .

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتصحيح السلوكيات الخاطئة وتعريفه بوسائل مكافحة العدوى والحفاظ على سلامته الشخصية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى حرص الجامعة على وضع خطة شاملة ومتكاملة للتعايش مع الفيروس المستجد وتسخير كافة إمكانيات الجامعة والتنسيق بين كافة القطاعات للحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها .