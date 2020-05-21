مصرع مجند بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح في شركة كهرباء شبرا الخيمة

لقى مجند مصرعه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاحه الميري فى مقر خدمته بشركة كهرباء شبرا الخيمة حيث استقرت الطلقة في صدره أثناء تواجده في برج الخدمة والعبث بالسلاح.

جري نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول " ا ي ع " مجند ومقيم بمنطقة أطفيح بالجيزة ومجند بمديرية أمن القليوبية ضمن حراسة شركة كهرباء شبرا الخيمة جثة هامدة إثر طلق ناري بالصدر.

انتقل على الفور المقدمان احمد عصر رئيس مباحث قسم أول ونبيل بكر نائب مأمور القسم، وبمناظرة الجثة، تبين أنها مصابة بطلق ناري وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام المتوفي بالعبث بسلاحه الميري أثناء وجوده ببرج المراقبه في مقر خدمته خرجت طلقه من السلاح استقرت في صدره ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.