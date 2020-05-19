أول تعليق من بومبيو على إقالة ترامب لمفتش "الخارجية": "ليس عمل انتقامي"

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعيه لإقالة المفتش العام في الوزارة "انتقاما" من تحقيق كان يجريه، مشددا على أنه سعى لذلك كون المفتش "قوض عمل الوزارة".

في أول تعليق علني له على إقالة الرئاسة الأمريكية للمفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينيك، قال بومبيو: "بكل بساطة من غير الممكن أن يكون هذا عملا انتقاميا لأني لم أكن على علم بالتحقيق"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأكد بومبيو أنه لم يكن يعلم بأن لينيك كان يتابع شكوى حول إساءة وزير الخارجية استخدام أحد أفراد طاقم الوزارة وتكليفه بمهام شخصية، وفق ما قاله أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس اعتبروا الإقالة عملا انتقاميا.

وأضاف بومبيو "أطلع عادة على النسخة النهائية من هذه التحقيقات قبل 24 أو 48 ساعة من قيام المفتش العام بنشرها".

وأشار بومبيو إلى أن لينيك "يقوض مهمة وزارة الخارجية" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتابع بومبيو أنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأن "المفتش العام لا يمارس مهامه بما يحسن أداء وزارة الخارجية".

وكان النائب الديمقراطي إليوت إنجل، قد زعم أن المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الأمريكية كان يحقق أيضا في تجاوز الرئيس للكونجرس أثناء بيع أسلحة للسعودية.

وغرد إنجل عبر "تويتر" "علمت أنه قد يكون هناك سبب آخر لإقالة المفتش العام لينيك. إذ كان مكتبه يحقق بناء على طلبي، في إعلان الطوارئ المزيف لترامب حتى يتمكن من إرسال أسلحة إلى السعودية".