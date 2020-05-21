أمينة طراف معاونا لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرارا بتعيين أمينة يحيى نور الدين طراف معاونا لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعي.

ونص القرار على عدد من الاختصاصات والمهام، منها معاونة الوزير فى متابعة وتقييم سياسات وخطط الوزارة التي تتولى تنفيذها، ورصد المعوقات للمشكلات التي تواجهها والإبلاغ بها في تقارير دورية، والمشاركة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الزملاء المعنيين، وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي تمت والتحديات إن وجدت.

بالاضافة إلى المساهمة في مراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة، وإعداد ملخص تقارير تحليلية وبيانية عنها وعروض تصويرية، واقتراح السياسات والنظم لتحقيق سرعة إنجاز برامج الحماية الاجتماعية والإعاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مراجعة موقف الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، والإبلاغ عن موقف الإنجاز والتمويل والانتهاء.

كما تتولى العمل على جمع التجارب الدولية الناجحة في مجالات عمل الوزارة وتكييفها بما يتفق بالبيئة الوطنية والمحلية، وإعداد البحوث والتقارير ذات الصلة وتحليل النتائج لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل.